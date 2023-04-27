Российская Федерация занимает первое место по количеству невыполненных решений Европейского суда по правам человека среди всех стран-членов Совета Европы. Помимо этого, у России больше, чем в случае любого другого государства Европы, невыполненных решений ЕСПЧ по так называемым основным делам. Об этом говорится в докладе «Исполнение решений Европейского суда по правам человека», заслушанном в Страсбурге на весенней сессии Совета Европы 26 апреля.

«Сложившаяся ситуация означает, что пострадавшие все еще ждут возможности в полной мере воспользоваться своими правами в России в соответствии с международными стандартами и решениями ЕСПЧ», – рассказал автор доклада Константинос Эфстатиу. По его словам, несмотря на то, что Москва была исключена из механизмов Совета Европы в 2022 году, описанные в докладе выводы касаются проблем, имеющих отношение ко времени, когда Россия была членом Совета Европы.

«Российская Федерация, согласно международному праву, по-прежнему связана обязательствами уважать права человека и выполнять окончательные решения, вынесенные против неё в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. Но в данном случае речь не только о международно-правовых обязательствах, а в первую очередь о том, что исполнение решений ЕСПЧ – в интересах народа России», – заявил Эфстатиу. (svoboda.org)