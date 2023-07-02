ЧВК «Вагнер», основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, заявил ведущий российского государственного телевидения Дмитрий Киселёв в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Кроме того, по словам Киселёва, по другим контрактам холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуги на 845 миллиардов рублей. «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — цитирует Киселёва РИА Новости.

За какой период структуры Пригожина получили эти деньги, ведущий не уточнил. Киселёв также не объяснил, откуда у него эта информация.

Президент Владимир Путин 27 июня, через несколько дней после мятежа Пригожина и наёмников его ЧВК, сказал, что эта военная компания полностью финансировалась государством. При этом он отметил, что с мая 2022-го по май 2023-го «вагнеровцы» получили от российских властей более 86 миллиардов рублей. Кроме того, по словам Путина, компания Пригожина «Конкорд» через Военторг за год заработала 80 миллиардов рублей на поставках питания для военных. Также на страховые выплаты было потрачено больше 110 миллиардов рублей. Российский президент одновременно сказал, что власти намерены разобраться с заработками «Конкорда», и «выразил надежду», что в ходе этих работ никто ничего не украл или «украл поменьше». (svoboda.org)