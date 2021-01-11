На полях сражений были найдены тела еще 10 армянских военных

В Карабахе нашли еще 11 тел: 10 армянских военных и одного мирного жителя. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Найденный мирный житель был из Гадрутского района, его тело опознали родные. Тела военнослужащих опознать не удалось, они должны пройти ДНК-анализ. Сегодня поисковые работы проходили в направлении Гадрута и Джабраила.

Не считая последних 11 тел, в ходе поисково-спасательных работ, с 13 ноября по 10 января, в Карабахе и территориях, освобожденных Азербайджаном, было найдено 1 211 тел и 9 живых людей, из них семеро – военные, двое – гражданские лица (отец и сын из города Гадрут).