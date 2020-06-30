На поддержку британской экономики Джонсон обещал 5 млрд фунтов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о программе поддержки экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В ее рамках правительство в Лондоне выделит в общей сложности 5 млрд фунтов (около 5,5 млрд евро), сообщил Джонсон, выступая во вторник, 30 июня, в городе Дадли.

Средства пойдут на модернизацию инфраструктуры, ремонт больниц, дорог, нужды школ, пояснил британский премьер. Он обещал также построить новые больницы, школы и колледжи, отметив, что это поможет созданию рабочих мест. «Мы должны действовать быстро, потому что мы уже увидели, что резко упал ВВП, и знаем, что люди беспокоятся о своих рабочих местах и своем бизнесе», — отметил премьер. (DW)