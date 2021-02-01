На пересмотр итогов выборов Трамп собрал более $250 млн

Бывший президент США Дональд Трамп за время своих попыток пересмотреть итоги выборов главы государства собрал $255,4 млн, сообщает Forbes со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

Эти данные включают в себя пожертвования, проведенные через платформу Республиканской партии, и не учитывают поступления через другие каналы, указано в сообщении.

Со дня проведения выборов до 14 декабря, когда коллегия выборщиков утвердила победу Джо Байдена, Трамп собирал ежедневно по $2 млн, отмечает издание. После голосования выборщиков число пожертвований снизилось, однако новый всплеск был зафиксирован на фоне утверждений республиканцев о возможности пересмотреть итоги выборов во время их утверждения конгрессом. (gazeta.ru)