Вашингтонская администрация считает, что на переговорах по возврату к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) достигнут определенный прогресс, но предстоит еще немало работы.

Об этом, как передает ТАСС, заявила во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном американскому председательству в Совете Безопасности всемирной организации в мае.

«Что касается Совместного всеобъемлющего плана действий, то могу сказать, что мы достигли определенного существенного прогресса и решаем значительное число вопросов, которые, как мы считаем, необходимы для возврата к выполнению соглашения», — сказала дипломат.

«Однако по-прежнему остается сделать еще много работы. У нас пока нет договоренности, — отметила Томас-Гринфилд.