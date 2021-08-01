Число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) среди аккредитованных на летние Олимпийские игры в Токио возросло до 259.

За сутки COVID-19 выявлен еще у 18 человек, приехавших в страну Восходящего солнца в рамках Олимпиады — 2020, сообщили в Оргкомитете.

В числе новых зараженных нет спортсменов.

Все инфицированные помещены на карантин.

Нынешняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 8 августа.

Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допускают на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. (Агентство Анадолу)