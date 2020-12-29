На Навального завели дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Следствие установило, что для нужд ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований.

«По данным следствия, Навальный <…> потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», – указано в сообщении.

Ранее юристы неоднократно обвиняли Навального и его соратников в мошенничестве с пожертвованиями.