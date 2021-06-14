Военная техника, включая мобильную радиолокационную станцию, размещена на набережной недалеко от виллы Ла-Гранж в Женеве, где 16 июня пройдет саммит Россия — США. Об этом сообщает ТАСС.

Военные машины, оборудование находятся поблизости от знаменитого Женевского фонтана. На заграждениях висят знаки о запрете снимать и фотографировать технику. Военные из оптических приборов осматривают окрестности Женевского озера. В то же время на самой набережной полно людей. Вход в парк закрыт, дополнительно у стен, ограждающих его, установлен металлический забор с колючей проволокой.

Как ранее информировал Кремль, на встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.