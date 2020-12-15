На МКС началась установка американского туалета

Экипаж устанавливает на Международной космической станции первый туалет американского производства, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу NASA.

Речь идет о туалете UWMS, разработанный NASA «с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования». Уточняется, что американский туалет имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский.

Его устанавливают в модуле Tranquillity.

Сейчас на МКС находятся два туалета российского производства в модулях «Звезда» и Tranquility.