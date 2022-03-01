Стоимость ценных бумаг российских компаний обрушилась во вторник на Лондонской фондовой бирже на фоне международных санкций, введенных в ответ на специальную военную операцию России на Украине, сообщает ТАСС.

Так, стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании «Новатэк» опустилась на 57,66%, до $16,24, «Газпрома» — на 71,32%, до $0,76. Ценные бумаги Сбербанка подешевели на 80,10%, до $0,21, «Газпром нефти» — на 9%, до $14,56, НМЛК — на 48,86%, до $3,94, «Северстали» — на 61,17%, до $2, TCS Group Holding — на 48,18%, до $5,04.