По 500 рублей (11 манатов — ред.) обещают заплатить желающим прийти на концерт-митинг в Москве, приуроченный к годовщине признания Россией независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Объявления в интернет-каналах, где набирают массовку на киносъёмки и другие мероприятия, обнаружило издание «Можем объяснить».

Кроме того, некоторые студенты московского Политехнического Университета получили сообщения с просьбой прийти на концерт бесплатно и привести друзей. От желающих требуется прислать фотографии своих паспортов для проверки ФСО.

Предположительно, речь идёт о концерте, анонсированном на 22 февраля в Лужниках. Ожидается, что зрителей поприветствует президент России Владимир Путин. Накануне, 21 февраля, он обратится с посланием к Федеральному собранию. Плановая аудитория концерта — 200 тысяч человек, сообщают российские СМИ.

Последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта 2022 года, через три недели после начала войны против Украины. Шоу было приурочено к восьмилетию аннексии Крыма.

«Можем объяснить» уточняет, что на прошлогодний сентябрьский митинг-концерт по случаю аннексии четырех регионов Украины массовку набирали на то же время — 3 часа, — но тогда оплата массовки была втрое выше: до 1500 рублей. (svoboda.org)