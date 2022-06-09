В Израиле за минувшие 24 часа, по данным Министерства здравоохранения на четверг, 9 июня, выявлено 4 674 новых инфицированных.

Израильские «Детали» пишут, что число активных инфицированных (то есть способных быть источниками заражения) продолжает не просто расти, но все более быстрыми темпами. Сегодня их 22 587, вчера было 19 221, позавчера – 16 539. С начала эпидемии заразились 4 167 366 человек.

Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали) растет все быстрее. Сегодня он 1,28, вчера был 1,19, позавчера 1,1. Рост заболеваемости признал 8 июня и координатор действий правительства по борьбе с эпидемией Салман Зарка. Он объяснил его распространением варианта BA.5, родственника варианта омикрон, который вызвал широкомасштабную волну заболеваемости прошлой зимой.

Из-за роста заболеваемости премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц провели обсуждение со специалистами Министерства здравоохранения, по итогам которого было принято решение пока политику не менять. После заявления Зарки, что в Израиле, похоже, начинается новая волна, глава Минздрава сказал, что он «предлагает избегать терминологии волн». На обсуждении эксперты рекомендовали восстановить обязанность носить маски в помещении.