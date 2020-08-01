На главных улицах Баку проводится усиленная дезинфекция

С утра 1 августа структуры Исполнительной власти города Баку проводят очередные дополнительные усиленные дезинфекционные работы с участием 40 единиц спецтехники и 2 тыс. сотрудников коммунальных служб на основных улицах и проспектах столицы.

Как сообщает Report, в течение дня наряду с центральными улицами, на улицах в поселках и жилых массивах столицы также будут проводиться дезинфекционные работы.

Сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в соответствии со специальным графиком продолжают медико-профилактические и дезинфицирующие мероприятия в жилых зданиях, находящихся на балансе департамента, кабинах лифтов, во дворах и жилых кварталах, спортивно-развлекательных сооружениях, на контейнерных площадках, куда сбрасываются бытовые отходы.

Жители столицы были предупреждены заранее через СМИ об определенной токсичности веществ, которые будут использоваться во время дезинфекции.