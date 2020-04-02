На этой неделе могут начаться выплаты населению

Президент поручил министру экономики Микаилу Джаббарову начать выплаты в связи с убытками уже на этой неделе. Улучшая положение заемщиков, нельзя ухудшать положение банков и вкладчиков.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов в ходе выступления на брифинге.

Он отметил, что нельзя допускать банкротство банков: «Вопросы, связанные с этим, можно сказать, находятся на завершающем этапе, готовятся документы, они будут решены в ближайшие дни. Президент поручил минимизировать ущерб, причиненный населению».

Ранее министр экономики Микаил Джаббаров представил базовый документ, содержащий основные направления по минимизации негативных последствий влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на экономику нашей страны.

Документ состоит из 10 программ по оказанию государственной поддержки различным секторам экономики и сферы предпринимательства.