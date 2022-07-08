На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено нападение во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара, в результате политик получил ранение в грудь.

После нападения бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни, передает агенство Kyodo. По информации издания, у него, предположительно, «остановилось сердце и отказали легкие».

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NHK.

Согласно сообщению очевидцев, прозвучало по меньшей мере два выстрела. Сам экс-премьер с кровотечением был доставлен в больницу. По информации источников, политик после нападения остается без сознания.

Кризисный штаб в связи с совершенным в пятницу покушением на экс-премьера Синдзо Абэ создан в правительстве Японии. Его глава Фумио Кисида отменил все свои планы и срочно вернулся в Токио.

Как передает ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Человек, совершивший несколько выстрелов из самодельного дробовика, был задержан на месте. Им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами. В настоящее время полиция допрашивает его, о мотивах пока не сообщалось. известно, что он раньше служил в морских силах самообороны страны.