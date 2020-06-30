На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах

Активисты поискового объединения «Авиапоиск» обнаружили на Дальнем Востоке места крушений двух самолетов, один из которых разбился в 1943 году, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Место падения советского скоростного бомбардировщика СБ, который потерпел крушение в 1943 году, было установлено в ходе сложной поисковой разведки в труднопроходимой болотистой местности вблизи озера Болонь Хабаровского края. По архивным данным, самолет разбился в результате столкновения с другим однотипным воздушным судном, место гибели которого было известно ранее», — говорится в сообщении.
Экипаж обнаруженного самолета – три человека — погибли. Найдены элементы парашютных систем и одежды летчиков. На месте установлена памятная табличка. Поиски останков экипажа продолжат.(РИА Новости)