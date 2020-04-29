На борту эсминца ВМС США 64 человека заразились коронавирусом

Не менее 64 человек заразились новым коронавирусом на борту американского эсминца Kidd. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении ВМС США.

«К сегодняшнему дню 63% членов экипажа USS Kidd (DDG 100), включая всех, у кого были обнаружены симптомы, и тех, с кем они контактировали, были проверены на коронавирус, выявлено 64 положительных результата», — говорится в сообщении военных.

На прошлой неделе на борту эсминца была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания. Корабль участвовал в антинаркотической операции, которую США проводят в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. Согласно заявлению, во вторник Kidd прибыл на базу в Сан-Диего. (ТАСС)