На борту эсминца ВМС США 64 человека заразились коронавирусом

Не менее 64 человек заразились новым коронавирусом на борту американского эсминца Kidd. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении ВМС США.

«К сегодняшнему дню 63% членов экипажа USS Kidd (DDG 100), включая всех, у кого были обнаружены симптомы, и тех, с кем они контактировали, были проверены на коронавирус, выявлено 64 положительных результата», — говорится в сообщении военных.

На прошлой неделе на борту эсминца была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания. Корабль участвовал в антинаркотической операции, которую США проводят в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. Согласно заявлению, во вторник Kidd прибыл на базу в Сан-Диего. (ТАСС)

| 2020-04-29T09:13:52+00:00 29 апреля 2020, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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