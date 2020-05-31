На борту Crew Dragon заметили динозавра

Зрители трансляции полета космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) заметили игрушечный талисман, который астронавты взяли с собой на борт. Видеозапись была опубликована на сайте NASA.

Во время полетов космических кораблей часто используются мягкие игрушки для определения начала состояния невесомости.

Астронавты NASA выбрали в качестве такового блестящего динозавра, который переливается розовым и синим цветом. Игрушечного члена экипажа Crew Dragon назвали Space Dino.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе». (Газета.Ру)