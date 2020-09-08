На берегах Потомака, да на сопках Маньчжурии

«Неспокойно нынче на берегах Потомака. Кое-кто в Пентагоне продолжает бряцать заржавелым оружием холодной войны. Нелишне напомнить этим горе-воякам: «Не сядьте в лужу, господа!». Эту фразу в советское время не раз озвучивали те, кому была отведена важнейшая работа по созданию образа внешнего врага, кто обязан был объяснять, что СССР все равно всех победит, какие бы козни не строили на Западе.

Да, речь идет о советских пропагандистах. Достойной наследницей традиций которых смело может себя считать главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В эфире телеканала «Россия 1» она предстала в образе дамы, легко и просто, возможно не вставая с постели, выявившей планы Запада на текущий момент. Открытием этим она и поделилась со всеми россиянами.

Итак, согласно умозаключению Марго, цели Запада состоят в том, чтобы отдалить Беларусь от России, как можно дальше, как это было с Украиной. По ее словам, их цель не Александр Лукашенко, он только предлог, фотокарточка, которой являются все президенты за последние годы. «У них все прописано работодателями в должностной инструкции. Коллективный антироссийский Запад в этом смысле очень примитивен, там давно нет хороших специалистов по России. И это уже давным-давно устарело», – сказала она.

Также они пытаются раскрутить Алексея Навального, как в свое время хотели раскрутить Гарри Каспарова. Но при этом не понимают элементарного, продолжила Симоньян. «Не может человек по фамилии Каспаров быть лидером и президентом РФ. И сейчас не понимают, что не делают Навального популярным, а скорее наоборот. Они не понимают Россию и делают вопреки», – заявила журналистка.

Например, санкции 2014 года не настроили народ против президента Владимира Путина, а добавили ему популярности. Сейчас же они давят на Беларусь, пытаясь включить ее в «общий хор стран нашей бывшей страны». По словам главреда RT, мы никогда не узнаем, что случилось с Навальным. Доказательства никогда не будут предъявлены. А в их отсутствии человек выбирает, кому верить или нет: омским врачам или западным военным лабораториям и спецслужбам, заключила она.

Данный полет мысли нуждается в некоторых комментариях. Начнем с Беларуси. В этой стране состоялись президентские выборы, итоги которых не признала оппозиция. Более того, в городах РБ проводятся регулярные массовые акции протеста. Все попытки сторонников Александра Лукашенко ответить массовостью акций на массовость, завершились провалом.

В этом, надо полагать, также виноват коварный Запад. Он же, видимо, виноват в том, что накануне в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью Связь и увезли в неизвестном направлении. Позже появилась информация о том, что Колесникова проходила пограничный контроль на белорусско-украинской границе.

Как рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, границу также пересекли пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. При чем тут Запад, когда власти РБ, координируя каждый свой шаг с руководством РФ, пытаются подавить протесты силовыми методами? Ответ на этот вопрос известен только Марго.

Она, в привычной для себя циничной манере, обвинила Запад в том, что он отношения РФ с Украиной испортил. Ну да, это ведь США аннексировали Крым, развязали войну в Донбассе, превратили сотни тысяч украинцев в вынужденных переселенцев. Это коварные европейцы и янки виновны в гибели десятков тысяч украинских военнослужащих, а не российские инстукторы и наемники, воюющие в Донбассе.

Это где-то в США или в Европе доживает свой век беглый президент Украины Виктор Янукович, а вовсе не в Ростове. Но разве такие «мелочи» способны повлиять на позицию пропагандистки Симоньян? Конечно же, нет. Тем более, с учетом того, сколько ей платят за циничную ложь. Советским пропагандистам такое и не снилось. И, признаться, совершенно непонятно, за что Марго столько отваливают? Ведь она, почти каждым своим заявлением, играет против России, выставляя ее в глазах граждан других государств очень опасной страной.

А еще, Марго рассказывает о том, что никто никогда не узнает, что случилось с Навальным. Тоже — примитивная ложь. После анализов в немецкой военной лаборатории было объявлено, что речь идет о веществе из семейства «Новичок». Этот боевой яд получил широкую известность после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери весной 2018 года.

По данным Der Spiegel, следы яда были найдены в крови, моче и на коже Навального. Они остались и на бутылке, из которой оппозиционер пил, предположительно, уже после того, как был отравлен. Но и это ведь не важно для Марго. Ей сказано врать и она врет. Попутно пускаясь в совсем уже неуместные разговоры о национальности будущего президента РФ.

Согласно Марго, армянину эта должность не светит. То есть, главой МИД и премьер-министром РФ армяне могут быть, исполнять роль информационной обслуги власти, а это уже лично к Симоньян и к ее семейству, тоже могут. Но, до президентства, горько сетует Маргоша, они не доросли. Сказать, что это верх лицемерия со стороны барышни легкого информационного поведения — ничего не сказать.

Можно лишь посочувствовать ей. Потому, что советские пропагандисты, говоря о недостатках жизни на Западе, имели все же основания гордиться тем, что происходило в СССР. Например, в области космонавтики. А чем гордиться россиянам? Где эти «вести с полей»? Просто процитирую некоторое из случившегося в РФ. Итак, компания «Поисковый портал Спутник» (дочка «Ростелекома») закрыла государственный одноименный поисковик, на развитие которого потратили более 2 млрд рублей. Об этом сообщает CNews.

Как отмечает издание, с официального сайта «Спутника» уже пропала строка поисковых запросов, а на главной странице сайта представлены ссылки на другие разработки компании — доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением. Идем далее и восторгаемся реалиями страны, в которой за пропаганду старшей оставлена Маргоша.

В Ростовской области сотрудники Росгвардии запустили беспилотник стоимостью несколько миллионов рублей под неправильным углом и сломали его. Telegram-канал Baza сообщает, что инцидент произошел еще в середине июля в районе города Гуково. Майор Росгвардии, капитан и старший лейтенант запускали беспилотник Zala для планового облета местности. Для запуска таких беспилотных аппаратов необходима специальная катапульта, однако силовики об этой важной детали забыли. В итоге дрон был запущен под углом в 35 градусов при максимально разрешенном в 20. Беспилотник взлетел, но уже через несколько секунд упал и разбился.

Ну и «вишенка на торт». Экономическая ситуация в России не улучшается, и поэтому девальвация рубля продолжится. Такое мнение в понедельник высказал «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. «Курс рубля по отношению к твёрдым валютам является спекулятивным. На спекулятивные операции влияет много факторов — от интервенций, которые проводит Центробанк, до процессов мировой экономики. Экономическая ситуация в России не улучшается, поэтому идёт работа на понижение курса рубля. И колебания курса евро прогнозируются в диапазоне от 90 до 100 рублей», — сказал Калашников.

Во всем этом, наверное, тоже коварный Запад виноват. Ведь, как утверждали учителя Симоньян, «текут мутные воды Рейна, антинародный курс правящего кабинета тори, Уолл-стрит залихорадило, Израиль с незавидным постоянством охотится за жизненным пространством».