В Грузии самый сильный за последние несколько лет ураган накрыл Батуми, в Аджарии летают крыши и мусорные баки. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

На прохожих на аллее Героев в городе упал забор, сообщает местный Telegram-канал. Из-за сильного ветра на автостоянке вокруг стадиона, где в эти минуты проходит матч между Грузией и Норвегией, вырваны ограды и повреждены машины. Ветер вырывает с корнем эвкалипты. Из-за урагана в городском аэропорту не смог совершить посадку самолет. Движение на улице Фридона Халваши перекрыто из-за падения деревьев.

По прогнозам синоптиков, непогода в Западной Грузии продолжится еще несколько дней. На море ожидается шторм в 4-5 баллов.

Число пострадавших выясняется. Местный Telegram-канал сообщает о жертвах из-за падения дерева на машину в курортном городе Кобулети, в службы спасения поступают десятки вызовов.