В США на аукцион выставили наручные часы, принадлежащие Адольфу Гитлеру. Их планируют продать примерно за четыре млн долларов. Об этом рассказал Daily Mail.

Владелец аукционного дома Билл Панагопулос хочет выручить за лот от двух до четырех миллионов долларов. По его словам, эта вещь имеет историческое значение.

Аксессуар был изготовлен швейцарским производителем часов класса люкс LeCoultre. Золотой корпус изделия украшен символикой Третьего рейха, гравировкой в виде инициалов политика и трех знаковых для него дат: рождения, назначения канцлером Германии и победы партии нацистов на выборах.

Считается, что аксессуар был подарен Гитлеру членами нацистской партии в 1933 году, а 4 мая 1945-го, за несколько дней до самоубийства фюрера, часы похитил французский солдат во время штурма резиденции в Баварских Альпах.

По возвращении с войны солдат, похитивший часы. продал их родственнику, который передавал его потомкам. В 2019 году правнук родственника связался с аукционным домом и предложил их приобрести.

Предмет представили на аукционе Alexander Historical Auctions в американском штате Мэриленд. Ранее часы никогда не выставлялись на публичную продажу. (Корреспондент.нет)