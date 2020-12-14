На акциях протеста в Беларуси задержали 271 человека

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 271 человек», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Там подчеркивается, что «13 декабря МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий». «Протестная активность продолжает снижаться. Численность участников несанкционированных мероприятий составила около тысячи человек по стране», — говорится в сообщении.(РИА Новости)