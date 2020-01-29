На акции протеста в Париже задержали тринадцать человек

Тринадцать человек задержаны в ходе акции протеста против пенсионной реформы в Париже, сообщаете префектура полиции.

С 5 декабря – дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы – во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий – транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта — метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.

Несмотря на большой размах протестов, французские власти не намерены отказываться от планов провести реформу. В прошлую пятницу, 24 января, проект реформы пенсионного законодательства был представлен на заседании кабинета министров Франции. В феврале документ будет внесен на рассмотрение парламента. (РИА Новости)