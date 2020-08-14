На 3 часа будет прервано вещание телеканалов ARB и Xəzər TV

Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио (НСТР) в видеоформате.

Как сообщили АПА в НСТР, на заседании были обсуждены результаты мониторинга телеканалов, проведенного 1-10 августа.

В связи с показом 5 августа в эфире телеканала «Xəzər» рекламы на протяжении 16 минут 50 секунд между 18.00 и 19.00, были нарушены требования статьи 35.7 Закона Азербайджанской Республики «О телерадиовещании». Руководствуясь статьей 23.1 данного закона, совет принял решение приостановить на 3 часа (с 08:00 до 11:00) 23 августа 2020 года трансляцию программ в эфире телеканала «Xəzər».

Кроме того, в связи с показом 8 августа в эфире телеканала «ARB» рекламы на протяжении 16 минут 20 секунд между 09.00 и 10.00, были нарушены требования статьи 35.7 Закона Азербайджанской Республики «О телерадиовещании». Руководствуясь статьей 23.1 данного закона, совет принял решение приостановить на 3 часа (с 08:00 до 11:00) 17 августа 2020 года трансляцию программ в эфире телеканала «ARB».