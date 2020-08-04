На 3 часа будет прервано вещание телеканала «Space»

Состоялось заседание Национального совета телевидения и радио (НСТР) в видеоформате.

Как сообщили АПА в НСТР, на заседании были обсуждены результаты мониторинга телеканалов страны, проведенного 20–31 июля 2020 года.

Показом рекламы в течение 20 минут 48 секунд в эфире телеканала «Space» в период 19:00-20:00 23 июля 2020 года были нарушены требования статьи 35.7 Закона Азербайджанской Республики «О телерадиовещании». Руководствуясь статьей 23.1 данного закона, Совет принял решение прервать на 3 часа (с 08:00 до 11:00) трансляцию программ в эфире телеканала «Space» 10 августа 2020 года.