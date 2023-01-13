В феврале «Манчестер Юнайтед» рассмотрит предложения, связанные с продажей клуба.

В покупке «МЮ» заинтересованы клиенты из Ближнего Востока, Азии и США. Клуб из Манчестера готов принять их предложения до середины февраля, сообщает The Telegraph.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф также продолжает внимательно следить за ситуацией, и, хотя предложение от него все еще ожидается, официальные переговоры еще не начались. В ближайшие недели потенциальные инвесторы со всего мира должны сделать предложения.

Пока неясно, хотят ли Глейзеры полностью продать клуб. Они будут принимать предложения, как на полный выкуп, так и на покупку миноритарного пакета акций.

«Манчестер Юнайтед» намерен закрыть сделку в течение первого квартала или к концу апреля. (sports.ru)