Мы с вами, дорогие бакинцы: известные актеры представили флешмоб — ВИДЕО

С надеждой на скорую встречу со зрителем артисты Академического Русского драмтеатра им. С.Вургуна обратились к жителям Баку, сделав это посредством ролика, в котором они читают стихотворение под композицию Вагифа Мустафазаде «Март».

В поэтическом флешмобе приняли участие Олег Амирбеков, Румия Агаева, Мария Д. Алиева, Теймур Рагимов, Натаван Гаджиева, Сафа Мирзагасанов, Фуад Османов, Фирдовси Атакишиев, Тамилла Абуталыбова, Фарида Нестеренко, Хаджар Гаджиева, Егана Гусейнли, и автор стихотворения, народная артистка Азербайджана Александра Никушина.

Клип можно посмотреть здесь:

В интервью # участники проекта рассказали, как проводят дни в карантине, призвали всех следовать рекомендациям правительства и не нарушать режим:

Александра Никушина:

— Идея записать такое поэтическое обращение к зрителям пришла нашим молодым актерам – Теймуру Рагимову и Олегу Амирбекову. Ребята попросили меня написать слова. Мне потребовалось пару часов: строки буквально шли от сердца. Я с волнением наблюдаю за происходящим в мире. К сожалению, пандемия затронула и Азербайджан. Все мы испытываем в этой связи волнение и тревогу, но учитывая эффективные меры, которые предприняло наше правительство, можно быть спокойным. Главное, соблюдать все правила, оставаться дома.

По поводу проекта, в голове было очень много мыслей, мне не хотелось подходить к этому стандартно. В итоге нам удалось сделать все очень позитивно, тепло и жизнеутверждающе. Люди всегда прислушиваются к словам известных людей, и я хочу верить, что этот ролик станет нашим маленьким вкладом в общую победу над этой ситуацией.

Мне в соцсети пишут очень многие люди, они все скучают по театру. Мы тоже очень скучаем! Сейчас очень важно объединиться, потому что народ, который смеется, общается и стремится друг к другу невозможно одолеть. Мы вместе с вами, наши дорогие бакинцы!

Олег Амирбеков:

— Александра Никушина написала замечательное стихотворение, каждый из нас прочитал его строки, записав на видео, сделали мы это, не покидая домов. Это видео — наше обращение к дорогим зрителям. Для нас, как и для всех других людей, случившееся стало большой неожиданностью. Мы временно приостановили свою работу, но, надеемся, что скоро ситуация выправится, мы снова будем играть для вас спектакли и репетировать новые. Какое может быть большее счастье для артиста, чем выходить на сцену?! Это – наша жизнь, наше призвание, и мы надеемся, что наша встреча со зрителями состоится в самом ближайшем времени. А пока – надо подождать, пережить этот непростой период, беречь себя и своих близких.

Карантин провожу с пользой: осваиваю новые программы, читаю, провожу время с семьей. Дети счастливы, что видят родителей в режиме 24/7.

Я также хочу поблагодарить представителей СМИ: журналистская братия во всем помогает нам, распространяет наши обращения, интересуются нашими планами и делами. Это люди, которые продолжают работать в условиях карантина, и хочется сказать всем журналистам большое спасибо!

Мария Д.Алиева:

— Мы – актеры, четко следуем всем указаниям правительства, которое предприняло абсолютно правильные меры для предотвращения развития эпидемии Covid – 19 в нашей стране. Призываю всех быть очень внимательными к своему здоровью, берегите себя и своих близких.

Находясь на карантине, я почти все свое время посвящаю ребенку. Также занимаюсь саморазвитием, читаю интересные книги, смотрю фильмы. Наслаждаюсь временем, которое провожу со своей семьей. И, конечно же, с нетерпением жду момента, когда откроются двери нашего театра, и мы вновь встретимся со своим любимым зрителем.

Теймур Рагимов:

— Все мы прекрасно знаем и понимаем, что без зрителя театр – это не театр. Мы сняли на видео послание своей публике, тем самым дав понять, что мы ее ценим, любим и дорожим каждым своим зрителем. Сейчас нас объединяет одна общая беда, которую мы должны преодолеть. Я уверен, что скоро все закончится, и двери нашего театра снова будут открыты для нашего дорогого зрителя.

Сейчас я сам, как и многие, нахожусь на самоизоляции. И главный «залог» безопасности для каждого из нас — придерживаться всех правил, которые устанавливает правительство.

Берегите себя, друзья! Оставайтесь дома!

Тамила Абуталыбова:

— Призываю всех наших поклонников оставаться дома, но при этом – не унывать, а с пользой проводить свободное время. К примеру, я раскрываю в себе новые таланты: рисую, вышиваю, занимаюсь лепкой. Сейчас меня очень вдохновляет именно творчество и спорт. Считаю, что каждый человек должен найти плюсы в сложившейся ситуации, и обрести после карантина новые грани таланта, став еще более развитой личностью.

Натаван Гаджиева:

-Творческим людям всегда сложно остаться без сцены, пусть даже на время. Но мы столкнулись с проблемой, захватившей целый мир. Поэтому, чтобы эта беда миновала нас как можно скорей, мы должны следовать призыву оперативного штаба, созданного в связи с угрозой развития эпидемии коронавируса, и оставаться дома. Находясь на самоизоляции, стараюсь проводить время с пользой – смотрю онлайн – спектакли, много читаю, слежу за собой, занимаюсь спортом. Много времени провожу с ребенком.

Румия Агаева:

— В ролике я снялась, находясь за рулем автомобиля, в маске и перчатках, следуя рекомендациям оперативного штаба. На заднем сидении сидит пассажир – это моя мама. Мы выехали с ней за продуктами, и это сейчас единственная причина, по которой мы выходим из дома.

Все мы должны воспользоваться этим периодом себе во благо, заняться саморазвитием, и ни в коем случае не унывать. Я благодарна нашему правительству за то, что оно предприняло все меры, стараясь предотвратить развитие эпидемии. Да, у нас появились ограничения в свободном передвижении, и многие сетуют на это, но я считаю, что это самая правильная мера. Надо понимать, что лучше пересидеть дома, чем потом столкнуться с более серьезными проблемами. Надеюсь, что после этой вынужденной паузы, наш народ успеет соскучиться и будет еще больше любить театр, увеличится посещаемость , а мы будем этому только рады. Нам очень не хватает зрительской энергетики. Мы скучаем по нашей публике! Я верю, что все закончится с минимальным ущербом для всех нас. Но для этого мы должны оставаться дома — ради себя, своих близких и самое главное, своих родителей, бабушек и дедушек. Хочу пожелать нашей доблестной полиции и нашим врачам сил, терпения, понимания и сострадания!

Карантин провожу дома, читаю, смотрю фильмы, готовлю, чего практически не делаю в обычное время. Кормлю кошек, которые приходят к нам во двор, призываю всех по возможности подкармливать животных. Собираюсь усовершенствовать свой английский.

Ярослав Трифонов:

— Карантин нужно проводить с пользой. Мой главный совет – побольше двигаться, потому что движение – это жизнь! Очень рекомендую делать планку, укрепляющую все мышцы нашего тела.

У меня на балконе мини тренажерный зал, из которого я практически не выхожу. По вечерам смотрю передачи про путешествия, особенно люблю «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым. Я живу на втором этаже, и когда вижу, что молодежь собирается во дворе, кричу, чтобы они расходились по домам. Меня все знают и прислушиваются! Всех призываю смотреть за собой, пить витамины, употреблять полезные продукты и оставаться на позитиве. И главное условие – строго придерживаться всех правил, предписанных карантинным режимом.