Не найти человека, который бы не опаздывал. Женщине положено опаздывать, но не на работу. Красотки могут позволить себе опаздывать в офис, но умные и деловые женщины приходят естественно вовремя. Жизнь так устроена, что никто не застрахован от форс-мажоров. В таких случаях спасением опаздывающих является такси. Таксист или левак называет цену, и все соглашаются, хотя и знают, что водила загнул. Выбирать вариантов не было. Точность прибытия, не имеет значения куда, всегда высоко ценилась. Однако, прошли времена, когда шофера считали опаздывающих лохами. Заказать такси с помощью мобильного приложения обходится в два раза дешевле.

Зашел в супермаркет. Прошелся по рядам. Вижу, лежит крупа в пакете. На ценнике написано: скидка – два маната. Хотел купить, но воздержался, не было первоначальной цены. Всё ведь познаётся, узнаётся в сравнении. Сравнение в наше время – двигатель познания и развития. Дай-ка, думаю, зайду, в другой маркет, чтобы посмотреть там на цены и определить скидку. Маркет с похожим ассортиментом, но под другим названием, находился в 200-х метрах. Быстро нашел нужный стеллаж с крупами. Цена без скидки 1 манат 65 копеек. Купил, по мелочи, конечно, попал вперед не на много, но всё же приятно, что стал более практичным и проницательным. Народ уже не любит, когда его за лоха держат.

В другом магазине предлагали джинсы 1+1. Цена была ниже себестоимости. Одни джинсы из пары можно было носить и красоваться, а в других и умереть стыдно. Что же делать? Не будьте лохом, берите. Модные – носим на зависть соседям, немодные обрезаем по колено и получаем шорты. А если обрезать еще чуть ли не до самого пупка, получатся стильные шортики.

Маркетинговые акции в наши дни широко используются в торговле. Переносить их на другие области деятельности опасно для общества. Трудно представить, например, что функции прокуратуры можно передать Министерству культуры и туризма или Министерству промышленности и энергетики. Каждый из них имеет свои функции. Ведь не может же гинеколог быть заодно и травматологом. Сегодня надо держаться подальше от человека, который говорит, что он «мастер на все руки». Одну элементарную вещь многие мастера не смогут сделать, настолько сильно изменилась техника за прошедшую сотню лет. Новые технологии, электронная начинка оборудования требуют специальных знаний и умений. К сожалению, встречаются люди, которые этого не понимают или не хотят понимать.

Недавно один эксперт заявил для лохов: «Реализацией экзаменационного процесса должно заниматься Министерство образования». Пока авторитеты потирали руки, Facebook отреагировал незамедлительно. Он стал защитником созданной системы оценивания знаний, которые изменили к лучшему и продолжают менять образование. Так, например, пользователи этой крупнейшей социальной сети пишут:

«Им осталось только их (ГЭЦ) изурод0овать. Ну, никак не дают возможность для функционирования нормальной экзаменационной системы».

«Не дай Бог! У нас есть такая организация как ГЭЦ. Хватит заниматься очернительством».

«Министерство образования и проведение экзаменов – это антонимы».

«У Министерства образования достаточно работы. Пусть каждый занимается своим делом, пользы будет больше. По-моему, было бы хорошо, если бы Министерство образования передало бы экзамены по приему учителей на работу и их сертификацию ГЭЦ».

Глас народа – глас Божий. Осталось только научиться слышать и правильно понимать его.