МВД провело операцию, задержаны 20 наркоторговцев.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных в Низаминском и Ясамальском районах операций задержаны наркоторговцы Хаял Гулузаде, Айдын Керимов, Заур Мамедов. В ходе расследования было установлено, что указанные лица, связавшись с проживающими за рубежом наркоторговцами, создали для них сеть из местных граждан, занимающихся наркокурьерством на территории страны.

Также в Баку были задержаны Эльчин Мамедов, Азизбала Мамедов и Зульфи Гасанов, у которых были изъяты героин и метамфетамин.

Аналогичные операции прошли в других районах столицы, Сумгайыте, Лянкяране и Билясуваре. Всего задержано 20 наркоторговцев.