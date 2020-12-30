МВД: Призываем граждан соблюдать правила самоизоляции

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию.

В поступившей из пресс-службы МВД информации говорится:

«Поздравляем наших граждан с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, выражаем самые добрые пожелания.

В преддверии праздничных дней мы также призываем ни на минуту не забывать о серьезной опасности, вызванной пандемией коронавируса, избегать скоплений, которые приводят к многократному увеличению риска заражения вирусом, а также соблюдать правила самоизоляции.

Категорически не должны допускаться и такие противоправные действия, как массовые собрания или шествия. В противном случае граждане будут нести ответственность за нарушение ограничений, установленных в связи с ужесточенным особым карантинным режимом.

Желаем каждому из вас прекрасного праздничного настроения».