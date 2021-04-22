МВД предупредило граждан в связи с киберпреступностью

Министерство внутренних дел предупредило граждан о том, что в последнее время некоторые лица, занимающиеся мошенничеством, получают доступ к данным банковских карт, звоня с поддельных иностранных номеров.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, такие мошенники звонят в основном пожилым людям, представляясь сотрудниками банка. Затем, предлагая различные поощрительные кампании, просят предоставить данные банковских карт, имя, фамилию, отчество, CVV код и код подтверждения. После получения этих данных с карточных счетов пострадавших списываются и присваиваются денежные средства.

МВД просит граждан, которые столкнулись с киберпреступлениями, звонить на номер «102».

| 2021-04-22T16:42:44+04:00 22 апреля 2021, 17:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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