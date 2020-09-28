МВД Азербайджана распространило информацию в связи с комендантским часом

С 00:00 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджанской Республики объявлено военное положение и на этот период в городах Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, Абшеронском, Джебраильском, Физулинском, Агджабединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах с 21:00 до 06:00 вводится комендантский час.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в период комендантского часа граждане смогут передвигаться в административно-территориальных единицах, где действует военное положение, только на основании служебной карты и при наличии специального разрешения, полученного на портале icaze.e-gov.az.

В связи с этим жители и другие лица, проживающие или въезжающие в города и районы, где действует комендантский час, должны завершить свои поездки и дела до наступления комендантского часа с учетом расстояния до места назначения, а также во время комендантского часа не покидать место проживания без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность.

Список сотрудников госорганов, передвижение которых разрешено на основании служебного распоряжения, а также ряда других сфер, установлен Кабинетом министров Азербайджана, МВД же утвердило порядок предоставления особых разрешений.

Допускается пользование служебным транспортом и личными транспортными средствами лиц, получивших разрешение на передвижение на основании служебного удостоверения и посредством регистрации на портале icaze.e-gov.az.

Будут созданы условия для доставки лиц в медучреждения на автомобилях скорой помощи, в том числе и со стороны их близких родственников.

Отмечается, что родственники умершего могут свободно передвигаться с целью подготовки к похоронам после расследования их обращения в службу «102» МВД или на «горячую линию» (012 590-80-20).

В отношении лиц, нарушающих требования военного положения, и не соблюдающих законные требования сотрудников полиции и военнослужащих, участвующих в обеспечении комендантского часа, будут приняты соответствующие меры.

Постановлением Кабмина Азербайджана от 28 сентября 2020 года № 358 утвержден перечень государственных органов (учреждений), сотрудникам которых разрешается передвижение по служебному удостоверению в течение комендантского часа в связи с объявленным на территории Азербайджанской Республики военным положением:

1. Администрация Президента Азербайджанской Республики;

2. Управление делами Президента Азербайджанской Республики;

3. Особая медицинская служба Азербайджанской Республики;

4. Аппарат Кабинета министров Азербайджанской Республики;

5. Управление делами Кабинета министров Азербайджанской Республики;

6. Министерство обороны Азербайджанской Республики;

7. Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики;

8. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики;

9. Министерство юстиции Азербайджанской Республики;

10. Сотрудники судебных органов, адвокаты;

11. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики;

12. Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики;

13. Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и их местные сотрудники — на основании аккредитационных карт, выданных Министерством иностранных дел Азербайджана;

14. Государственный таможенный Комитет Азербайджанской Республики;

15. Служба безопасности Президента Азербайджанской Республики;

16. Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики;

17. Служба внешней разведки Азербайджанской Республики;

18. Государственная служба особой связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики;

19. Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики;

20. Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики;

21. Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики;

22. Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу;

23. Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), государственные и частные учреждения здравоохранения;

24. Национальное агентство по очистке территорий от мин.