Министерство внутренних дел распространило заявление.

В заявлении говорится:

«Как уже сообщалось, 14 мая 2022 года группа лиц провела несогласованную с соответствующими государственными структурами акцию на «Площади фонтанов» на территории Сабаильского района. Несмотря на то, что акция была проведена в нарушение Закона Азербайджанской Республики «О свободе собраний», сотрудники полиции не вмешивались в акцию, напротив, обеспечивали безопасность участников, и в итоге было озвучено соответствующее заявление. Никаких инцидентов во время акции зафиксировано не было.

Тем не менее, посольство Великобритании в Азербайджане распространило неверную информацию о вмешательстве полиции в акцию и наличии большого количества задержанных, чем необоснованно вмешалось во внутренние дела Азербайджанской Республики.

Непонятно, почему посольство Великобритании в Азербайджане неверно оценило акцию и выступило с обвинениями, если акция прошла нормально и поведение полиции было оценено организаторами и участниками акции удовлетворительно. Мы расцениваем это заявление как попытку подорвать репутацию сотрудников полиции, выполнявших свои служебные обязанности.

Призываем посольство Великобритании в Азербайджане опровергнуть распространенное заявление и признать допущенную ошибку.

Надеемся, что посольство Великобритании в Азербайджане будет осуществлять деятельность, направленную на развитие сотрудничества и искреннего диалога между двумя странами, не будет создавать искусственные политические препятствия».

Напомним, что посольство Великобритании в Азербайджане поставило под сомнение соблюдение в Азербайджане права на мирный протест, в связи с произошедшим 14 мая в Баку насилия над участниками мирного протеста и давлением оказываемом на журналистов и общественных активистов.

«Право на мирный протест и независимые СМИ являются столпами свободного общества. Защита этих прав ставится под сомнение в связи с недавними инцидентами, такими как срыв мирной акции протеста 14 мая и насилием в отношении блогеров и журналистов, как в случае с Бахтияром Гаджиевым и Айтен Мамедовой. Все заявления о насилии должны быть тщательно расследованы», — сказано в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Отметим, что задержания имели место до начала акции, а его организаторам поступали угрозы. В ходе самой акции полицейские разгоняли и мешали участникам провести свое мероприятие. Все это зафиксировано многочисленными видео съемками десятков журналистов.