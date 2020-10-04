МВД Азербайджана напомнило гражданам о военном положении

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам.

Как сообщает пресс-служба МВД, после того, как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации ряда территорий страны, жители столицы выразили желание выйти на улицы, чтобы отметить это знаменательное событие.

«Хотим напомнить нашим гражданам, что военное положение на всей территории страны сохраняется, и в связи с этим в ряде городов и районов, в том числе в Баку, с 21:00 до 06:00 введен комендантский час. В стране также действует карантинный режим в целях борьбы с коронавирусом. Мы просим наших граждан учитывать это, и в соответствии с требованиями комендантского часа и правил карантина не покидать свои дома», — говорится в сообщении МВД.