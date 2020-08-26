Музей Ковра в Баку станет ближе для граждан Украины

Азербайджанский национальный музей ковра постоянно работает над новшествами и расширением возможностей для своих посетителей. Очередным нововведением нашего музея является представление текстов аудиогидов, с лёгкостью используемых туристами, на азербайджанском, русском, английском и французском языках, а также на украинском языке.

Как сообщили # в музее, реализация этого проекта началась в ноябре 2019 года в результате совместного сотрудничества Азербайджанского национального музея ковра и Посольства Украины в Азербайджанской Республике.

Таким образом, завершена работа по переводу и озвучиванию текстов аудиогидов на украинский язык с целью организации экскурсий на высоком уровне для граждан Украины.

В рамках совместного сотрудничества посольство Украины в Азербайджане также сняло интересный видеоролик в Азербайджанском национальном музее ковра. В видеоролике, посвященном Дню независимости Украины, директор музея Ширин Меликова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский рассказали о совместном проекте Азербайджанского национального музея ковра и посольства Украины. Ширин Меликова также поздравила дружественный народ Украины с Днем Независимости.