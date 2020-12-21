Мухамед Абутрика: «Салах несчастлив в «Ливерпуле»

Бывший игрок сборной Египта Мухамед Абутрика поделился мыслями о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе.

«Я звонил Салаху по поводу его положения в «Ливерпуле», и он расстроен. Однако это никогда не повлияет на его игру на поле.

Я знаю, что Салах несчастлив в «Ливерпуле». Он рассказал мне причины, по которым он несчастен, но это секрет. Я не могу говорить об этом публично.

Одна из вещей, разозливших Салаха, заключалась в том, что он не был капитаном в матче с «Мидтьюлландом» [в Лиге чемпионов]», – сообщил Абутрика.