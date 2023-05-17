Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо не является приоритетной целью «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Get French Football News.

Одна из причин, по которой португальский специалист не возглавит «парижан», называется его дружба с советником «ПСЖ» по спортивным вопросам Луишем Кампушем.

Кампуш и Моуриньо не хотят ставить дружбу под угрозу. Пока первый работает в «ПСЖ», назначение Моуриньо главным тренером команды маловероятно. Напомним, что португальцы ранее вместе работали в мадридском «Реале».

После 35 туров в Лиге 1 «ПСЖ» занимает первое место, опережая своего ближайшего преследователя, «Ланс», на шесть очков. В следующем туре подопечные Кристофа Галтье сыграют с «Осером» на выезде.

Стоит отметить, что в текущем сезоне «парижане» уже покинули розыгрыш Лиги чемпионов. Французы в 1/8 финала турнира уступили мюнхенской «Баварии».

В Кубке Франции «ПСЖ» также дошел до 1/8 финала. На этой стадии «парижане» уступили «Марселю» со счетом 1:2.