Украина и Россия согласились на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить возможное перемирие.

Об этом сообщает спецпортал Ватикана Il Sismografo, отмечая, что ранее было достигнуто принципиальное согласие с обеими странами принять спецпосланников Папы. Вместе с тем, отмечается, что поднимались несколько важных вопросов, в частности, будет ли два посланника или только один на две столицы; стороны также запросили данные посланников, которые позволили бы проследить их биографии.

Издание Il Sismografo, не уточняя источников своей информации, сообщает, что предварительно в Киев отправится глава Итальянской епископальной конференции кардинал Маттео Зуппи, а в Москву — префект Конгрегации восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти. В то же время, эти кандидатуры не являются окончательными. (УНИАН)