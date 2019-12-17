Моралес призвал временное правительство пустить его в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес во вторник призвал временное правительство обеспечить проведение свободных выборов и позволить ему вернуться в страну.

«Если они хотят провести свободные выборы, пусть закончится политическое преследование, и пусть они дадут мне вернуться в Боливию. Я не буду кандидатом», — сказал он на пресс-конференции в Аргентине, которая предоставила ему убежище.

Ранее и.о. президента Жанин Аньес заявила, что в ближайшие дни в отношении Моралеса будет выписан ордер о задержании по обвинению в терроризме и подстрекательстве к мятежу.(ТАСС)

| 2019-12-17T20:18:50+00:00 17 декабря 2019, 23:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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