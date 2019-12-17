Моралес призвал временное правительство пустить его в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес во вторник призвал временное правительство обеспечить проведение свободных выборов и позволить ему вернуться в страну.

«Если они хотят провести свободные выборы, пусть закончится политическое преследование, и пусть они дадут мне вернуться в Боливию. Я не буду кандидатом», — сказал он на пресс-конференции в Аргентине, которая предоставила ему убежище.

Ранее и.о. президента Жанин Аньес заявила, что в ближайшие дни в отношении Моралеса будет выписан ордер о задержании по обвинению в терроризме и подстрекательстве к мятежу.(ТАСС)