Moody’s повысило прогноз по росту ВВП Турции

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по росту экономики Турции с 3,5% до 4% в 2021 году и с 4% до 5% в 2022 году, сообщает Анадолу.

Согласно обновленному прогнозу агентства, опубликованному в февральском выпуске «Перспектив развития мировой экономики», прогнозируемое ранее сокращение турецкой экономики в 2020 году на 5 процентов было пересмотрено в сторону роста на уровне 1,1 процента.

«Экономики стран «Большой двадцатки» (G-20) вернутся к росту. Однако улучшение экономической ситуации в 2021 году будет неравномерным. Мы ожидаем рост ВВП во всех странах G-20 по сравнению с прошлым годом, однако ряду стран может потребоваться больше времени для того, чтобы вернуться к полной мощности. При этом важную роль сыграют шаги, предпринятые в налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, а также в процессе управления пандемией. Ожидается, что ВВП стран G-20 в 2021 году увеличиться на 5,3 процента, а в 2022 году — на 4,5 процента. Рост в еврозоне прогнозируется на уровне 3,7 процента в 2021 году и на 3,9 процента в 2022 году», — говорится в отчете.