В Бакинском доме фотографии в Ичеришехер 27 января состоится открытие выставки «Gənclik (Молодость)», посвящённой Уджалу Хагвердиеву, сообщает #.
Выставка проводится при партнёрстве Управления Государственного исторко-архитектурного заповед
Прошло немало лет со дня смерти художника и время позволило увидеть подлинный масштаб его творчества и его значение для азербайджанской культуры.
Выставка «Gənclik (Молодость)»
Выставка «Gənclik (Молодость)» знакомит зрителя с атмосферой творческой среды Баку конца 80-х и 90-х годов. Времени больших перемен и сложностей.
Тем не менее, предоставившего людям творчества уникальную возможность вывести искусство в совершенно другую ипостась. Когда свобода самоидентификации в искусстве нивелировала навязываемые идеологией границы, а язык азербайджанского культурного кода постепенно завоёвывал своё место в художественном мировом контексте.
На выставке также будут представлены некоторые фотографии, ранее не известные широкой публике. В основу экспозиции легли графические работы художника, часть из них – портреты семьи, друзей и коллег. Специально для выставки подготовлен короткометражный ф
В рамках выставки экспонируются
Соприкасаясь с художественным миром Уджала, убеждаешься, что его искусство есть диалог и осмысление в процессе этого диалога самого себя и своего пути. Свидетелями которого становились люди, входившие в его круг и разделявшие его философию.
Выставка «Gənclik (Молодость)» – это лица целой эпохи… Индивидуальность общности стремлений…
Каждый кадр – История.
Каждая работа – Этап.
Все вместе – Жизнь.
В которой сам Уджал навсегда остался молодым…
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