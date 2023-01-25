В Бакинском доме фотографии в Ичеришехер 27 января состоится открытие выставки «Gənclik (Молодость)», посвящённой Уджалу Хагвердиеву, сообщает #.

Выставка проводится при партнёрстве Управления Государственного исторко-архитектурного заповед ника «Ичеришехер», Baku Photography House, SavalanASPI WINERY (Az erbaijan) и при поддержке Союза художников Азербайджана и ART Zone.

Прошло немало лет со дня смерти художника и время позволило увидеть подлинный масштаб его творчества и его значение для азербайджанской культуры.

Выставка «Gənclik (Молодость)» – это своеобразный рассказ о духе переломного периода времён, когда на стыке геополитических сломов, творческие люди, в силу своего восприятия окружающего мира в его многообразии проявлений через язык искусства создавали новую форму общения.

Выставка «Gənclik (Молодость)» знакомит зрителя с атмосферой творческой среды Баку конца 80-х и 90-х годов. Времени больших перемен и сложностей.

Тем не менее, предоставившего людям творчества уникальную возможность вывести искусство в совершенно другую ипостась. Когда свобода самоидентификации в искусстве нивелировала навязываемые идеологией границы, а язык азербайджанского культурного кода постепенно завоёвывал своё место в художественном мировом контексте.

На выставке также будут представлены некоторые фотографии, ранее не известные широкой публике. В основу экспозиции легли графические работы художника, часть из них – портреты семьи, друзей и коллег. Специально для выставки подготовлен короткометражный ф ильм, собранный из документальной хроники пери ода, когда в пансионате «Гянджлик» создалось «стихийное объединение» художников-единомышленников 80 -90-х годов.

В рамках выставки экспонируются портреты художников –современников Уджала Хагвердиева, и тех, кого он называл своими учителями — Кямала Ахмеда, Геннадия Брижатюка, Эльчина Мамедова, Санана Курбанова, Маргариты Керимовой-Соколовой и других, с именами которых ассоциируется время, когда происходило становление представителей молодого современного азербайджанского искусства, ставших сегодня уже признанной плеядой классиков. Уджал Хагвердиев занимал среди них особое место.

Соприкасаясь с художественным миром Уджала, убеждаешься, что его искусство есть диалог и осмысление в процессе этого диалога самого себя и своего пути. Свидетелями которого становились люди, входившие в его круг и разделявшие его философию.

Выставка «Gənclik (Молодость)» – это лица целой эпохи… Индивидуальность общности стремлений…

Каждый кадр – История.

Каждая работа – Этап.

Все вместе – Жизнь.

В которой сам Уджал навсегда остался молодым…

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