Сегодня молодежная сборная Азербайджана по футболу провела свой пятый матч в группе A отбора на ЕВРО-2023 (U-21).

Как передает АПА, подопечные Милана Обрадовича встречались с командой Австрии. Матч завершился победой австрийцев — 0:3.

Азербайджан (U-21) – Австрия (U-21) — 0:3 (0:1)

Айву, 42 (0:1), Шмид, 72-пен. (0:2), 75 (0:3)

Баку, стадион «Бакселл Арена». Главный судья – Милош Миланович (Сербия).

Ранее азербайджанская U-21 сыграла с Хорватией (0:2, 1:5), Австрией (0:6) и Финляндией (1:1).

Сегодня пройдет еще одна игра в группе

21:00 Норвегия (U-21) – Финляндия (U-21).