Россия ответит на решение Кишинёва признать сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом заявили в МИД РФ.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сообщили в ведомстве.

Ранее МИД Молдовы заявил, что один из сотрудников посольства России в столице страны объявлен персоной нон грата.

Такое решение власти Молдовы приняли из-за инцидента с падением фрагментов ракеты на территории страны.

Согласно заявлению МИД Молдовы, удары по объектам энергетической системы Украины «создают растущие угрозы энергетической безопасности» страны.