Глава румынского Минобороны Анджел Тылвар заявил, что представители Молдовы, Украины и Румынии обсудили перспективы в области обороны и совместные действия по укреплению этой сферы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили военную ситуацию на Украине, а также эволюцию ситуации в Черном море. Также мы смогли обсудить стадию и перспективы сотрудничества в области обороны, с акцентом на том, что мы можем сделать вместе, чтобы укрепить наши устойчивость и возможности в области обороны», — сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев готов поделиться практическим опытом в противостоянии угрозам. Также украинская сторона готова поделиться с партнерами мнениями о том, как можно улучшить оборонную сферу.

4 апреля глава румынского МИД Богдан Ауреску заявлял, что страна выделит более $800 тыс. Украине и $750 тыс. Молдове для укрепления их обороноспособности.