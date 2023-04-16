Молдавская компания «Энергоком» провела тестовую закупку газа в Греции, чтобы проверить альтернативу поставкам от «Газпрома».

«Энергоком» закупила в качестве пробы 24 МВт·ч (примерно 2,2 тыс. куб м) природного газа у греческого газового оператора DEPA. Цена покупки составляет €45/ МВт·ч, что составляет около €477 за 1 000 куб. м», — говорится в сообщении на сайте компании. В нем отмечено, что цель закупки в Греции — оценить работу цепочки поставок газа. Молдавскую границу топливо будет пересекать в точке Яссы — Унгены.

На прошлой неделе «Энергоком» подписала с греческой компанией DEPA рамочный договор для возможности закупки сжиженного газа, так как прошлой зимой республика столкнулась с дефицитом топлива, поставляемого из России. В «Газпроме» снижение объяснили отказом украинской компании «Нафтогаз» от транспортировки топлива в полном объеме.