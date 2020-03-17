Молдова: При новом правительстве, но у старого корыта

Власть Молдовы в очередной раз поменяла облик – в новую правящую коалицию вошли представители Партии социалистов (ее лидером является нынешний президент страны Игорь Додон) и Демократической партии (чей лидер, самый богатый гражданин страны, олигарх Влад Плахотнюк с лета прошлого года находится в бегах). Случилось это 16 марта.

То есть, политики Молдовы ухитряются демонстрировать безразмерную гибкость и толерантность, как только их дальнейшее пребывание у руля власти встает под вопрос. Ведь последние 4 года не было больших антагонистов в Молдове, чем промосковская Партия социалистов и прозападная Демпартия. И вот – договорились.

Спикер парламента, глава Партии социалистов Зинаида Гречаны и председатель Демпартии Павел Филип подписали соглашение о создании парламентского большинства.

Гречаны назвала это событие «историческим», а Филип представил произошедшее чуть ли не как одолжение со стороны демократов: «Мы решили подать руку помощи в этот сложный момент и участвовать в акте управления страной. Мы разделим ответственность, у нас есть профессиональные, опытные люди. Роль ДПМ ясна — обеспечить выполнение положений Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, территориальную целостность страны, энергетическую безопасность, продолжить стратегическое партнерство с соседями».

То есть, не преминул подчеркнуть, что от прозападного курса никто не отрекается. Это при том, что социалисты всегда выступали сторонниками расширения сотрудничества с Россией и присоединения к Евразийскому экономическому союзу.

Высказываются мнения, что поначалу против создания этой коалиции выступали западные партнеры демократов. Но, предвидя очередной правительственный кризис, они все же согласились на такой временный союз. Просто нет иной альтернативы. Другая прозападная сила Молдовы – блок ACUM – уже была несколько месяцев у власти в коалиции с социалистами, и один из ее лидеров Майя Санду даже возглавляла исполнительную власть, занимала кресло премьер-министра страны. Однако итог оказался ожидаемым – раскол. Теперь очередь демократов.

Правительство Молдовы с ноября возглавляет формально беспартийный Ион Кику (в прошлом он работал советником Додона). Он же остается премьер-министром, но половину кресел в составе кабинета министров заняли сразу после заключения соглашения демократы.

Таким образом, Молдова вновь получила двуликую власть, влияние на которую будут пытаться оспорить Москва и Брюссель.

Так может тянуться максимум до ноября, когда в республике состоятся выборы нового президента. И многие в Молдове уже сходятся на том, что действующий президент-социалист ввяжется в борьбу, попытается остаться в обжитом кресле. Нет сомнений и в том, кто будет противостоять ему – та же Майя Санду, которая остро конкурировала с ним и во время президентских выборов в 2016 году.

Санду — фаворит молдавских правых и их партнеров в ЕС. И хотя сегодня шансы на победу у Додона вполне ощутимы, есть большая вероятность, что и у Санду и ее сторонников к моменту выборов их будет не меньше.

Что плохо – оба эти политика уже не раз оказывались на вершине власти, но не показали способность оперативно действовать в направлении вывода Молдовы из затянувшегося социально-экономического кризиса. То есть, большой веры в их потенциал не может быть у думающей части молдавского электората.

Но, к сожалению, это не исключает и такой вероятности, что в случае схожих результатов на ноябрьских выборах Санду и Додон войдут в клинч, выведут на улицы своих сторонников и попытаются утвердить свою «победу» революционным путем. И тогда снова — полномасштабный политический кризис. То, что Молдове нужно меньше всего.