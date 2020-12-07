Молдова: президент митингует против парламента и правительства

Вновь осложняется политическая ситуация в Молдове. Там накаляется обстановка. Избранный президент Майя Санду явно хочет расширения должностных полномочий и видит опасность для себя в ныне действующих парламенте и правительстве. Она уже призвала Кабинет министров, сформированный под влиянием ее предшественника президента-социалиста Игоря Додона, добровольно подать в отставку, а в воскресенье в Кишиневе прошел массовый митинг нескольких партий, представляющих прозападную часть общества, с требованием проведения внеочередных парламентских выборов.

Санду анонсировала эту акцию протеста после скандального решения парламента, которым президенту страны урезали полномочия. Она заявила, что будет добиваться от Конституционного суда отмены этого решения. Как известно, перед инаугурацией Санду парламент Молдовы вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности. Санду назвала это попыткой захвата власти.

На митинге протеста в воскресенье президент потребовала, чтобы правительство немедленно ушло в отставку. Санду считает, что Кабмин не справляется с санитарным и экономическим кризисом.

Сторонники Санду, а также представители разных политформирований собрались на площади перед зданием правительства. Они заблокировали движение в центре молдавской столицы, здание Кабмина было оцеплено полицией. С собой люди принесли флаги Молдовы, плакаты, при помощи которых призывали отправить в отставку премьера Иона Кику и посадить пока еще действующего президента Игоря Додона за коррупцию.

«Мы можем остановить издевательство над народом только одним путем — провести досрочные выборы парламента, а для этого нужно одно – это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента», — заявила Санду.

По ее словам, действия правительства и парламента, направленные против народа, вынудили людей в разгар пандемии выйти на улицы. Она пообещала бороться до конца, чтобы достичь перемен в стране.

При этом ее более чем Додона можно назвать человеком, пекущимся о своей стране – в отличие от того, молчавшего перед Москвой, она уже несколько раз ультимативно потребовала от России вывести из Приднестровья свою базу с оружием и «миротворцев».

Но каковы возможные варианты обозначившегося противостояния? Насколько велики авторитет и поддержка у нового президента? Хватит ли их на то, чтобы отправить в отставку правительство и распустить парламент? Иначе ведь опять ситуация двоевластия.

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Директор Института мировой политики (Киев) Евген Магда:

— Политический кризис, набирающий обороты в Молдове, имеет несколько компонентов. И сразу нужно сказать, что ситуация неординарная.

Во-первых, инаугурация Майи Санду намечена на 24 декабря. А до этого времени ПСРМ Игоря Додона и партия «Шор» могут серьезно изменить политический ландшафт страны. У Додона есть некий козырь: в минувшем году они вместе с Санду и Андреем Нэстасе добились удаления из Молдовы олигарха Влада Плахотнюка. Думаю, Додон хочет показать слабость Санду, ее неразборчивость в партнёрах, и фигура Ренато Усатого для этого подходит практически идеально.

Во-вторых, происходит мобилизация не только сторонников Санду, но и ее противников. Сомневаюсь, что ей удастся добиться досрочных парламентских выборов по принципу «здесь и сейчас».

В-третьих, свое слово пока не сказал Конституционный суд. Здесь могут быть интересные решения, поскольку его полномочия в Молдове довольно значительны.

В-четвёртых, слова Санду о необходимости вывести российские войска из Приднестровья встретили прохладную реакцию Кремля. И я могу представить, что РФ постарается дестабилизировать Молдову, используя финансовые и информационные ресурсы, а вот подобную помощь Майе Санду со стороны ЕС представить, к сожалению, не могу.

Глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев) Ярослав Божко:

— Сейчас Санду находится в положении украинского президента Ющенко 2004 года. Когда президент приходит к власти, не имея парламентского большинства, и парламент — дабы лишить его значительной части властных полномочий — выводит из-под его зоны влияния целые отрасли.

У Санду есть возможность перезапуска власти, но если это будет делаться через давление улицы, то избежать дестабилизации не удастся. С другой стороны, для роспуска парламента ей необходима лояльность хотя бы одной из коалиционных партий — социалистов Игоря Додона (что в некотором роде сомнительно), или же Демократической партии, часто связываемой с олигархом Плахотнюком, что бросает тень на идею договора с ней.

Это вопрос о возможности создания временной коалиции, которой будет выгодно объявить выборы. В любом случае, усиление президентской власти находится под вопросом, так как и ранее проевропейские силы в Молдове были на стороне ограничения власти президента.

Санду может перезагрузить власть только через переформатирование коалиции в парламенте, потому нет причин считать, что это произойдет скоро и с точной вероятностью.