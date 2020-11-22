Молдова: получится ли решить проблему Приднестровья при новом президенте?

Новый президент Молдовы Майя Санду заявила на днях в одном интервью, что надеется на разрешение конфликта в Приднестровье и вывод российских миротворцев с этой территории ее страны.

Наверное, действительно решение этой проблемы станет возможно, если Россия согласится убрать оттуда своих военных — миротворцев. Но вот согласится ли? Например, изменившаяся ситуация в Карабахе теперь стала похожа на Приднестровскую, поскольку там тоже, и очень давно, размещен российский контингент, который так же находится вдали от границ своей страны.

Но, в отличие от Карабаха, у сепаратистов Приднестровья нет никакой поддержки рядом — с запада проевропейский президент Санду, с востока во всю ширь прозападная Украина.

Интересно, может ли теперь Россия, закрепившись миротворцами в Карабахе, позволить себе уйти из Приднестровья? Или, напротив, решит удерживать позиции и там до последнего? Какие вообще есть реальные варианты решения этой проблемы с сохранением территориальной целостности Молдовы?

На эти вопросы # ответили иностранные эксперты.

Директор Института мировой политики (Киев) Евген Магда:

— Тут необходимо учесть несколько аспектов:

— вопрос урегулирования Приднестровского конфликта — достаточно острый для Молдовы, но сравнивать его по ряду причин, например, с конфликтом на Донбассе нельзя;

— острая фаза конфликта произошла почти 30 лет назад, сегодня Молдова и непризнанная ПМР имеют в активе ряд шагов навстречу друг другу;

— предшественник Майи Санду Игорь Додон вел переговоры с властями Приднестровья, даже бывал на неподконтрольной территории, Санду не должна быть столь толерантной;

— Молдова граничит только с Румынией и Украиной, границы с Россией у нее нет, и та не может существенно увеличить свой контингент в Приднестровье иначе, как за счет местных жителей;

— Приднестровье позволяет активно дестабилизировать ситуацию на юге Украины, это его «добавленная стоимость»;

— Россия после договоренностей по Карабаху получила военное присутствие во всех странах ГУАМ, и я не вижу причин, по каким она будет уходить из Молдовы;

— Хотя Майя Санду говорит о готовности к прямым переговорам с Путиным, это понятно, но вряд ли она может предложить хозяину Кремля что-то экстраординарное: Молдова — нейтральное государство, оно не стремится в НАТО, а отказ от европейской интеграции политически убьет Майю Санду.

Президент Центра глобалистики “Стратегия ХХІ”, главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев) Михаил Гончар:

— Карабахская ситуация, после ввода интервенционистского контингента РФ в Азербайджан под видом миротворческого, стала напоминать приднестровскую. Но если 14-я армия в Приднестровье располагалась еще с советских времен, то вот 15-й ОМСБР ЦВО РФ в бывшей НКАО Азербайджанской ССР никогда не было.

Еще на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года РФ, в контексте выполнения Договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе, обязалась вывести до конца 2002 года с территории Приднестровья свою группировку войск и ликвидировать склад боеприпасов. С целью содействия этому процессу под эгидой ОБСЕ даже был создан специальный фонд. Но вывод войск так и не состоялся. Ельцин пообещал незадолго до финала своего президентства, а Путин потом передумал под предлогом того, что, мол, «Приднестровская Молдавская Республика» выступает против вывода российских миротворцев из-за угрозы для русскоязычного населения. После 2002 года Москва вообще отрицает, что она когда-либо давала обязательство по выводу своих войск.

В мае 2017 года Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету государства. Однако, российское военное присутствие в виде “Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова” остается пока что неизменным.

Без внешнего давления Россия не будет проявлять никакой доброй воли с ликвидацией своего контингента на территории Молдовы, равно как и где-либо еще. Наоборот, как видим, она пытается расширить свое военное присутствие за рубежом. Не только Карабах, куда им Баку позволил зайти. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ будет создан в Судане на Красном море. То есть Россия продолжает свою экспансионистскую политику, чем нарывается на дополнительные санкции со стороны Запада.

На мой взгляд, принуждение России к выводу своих войск из Приднестровья может состояться только под воздействием пакета жестких санкций со стороны ЕС и США. Но, естественно, что новая власть в Кишиневе должна проявить соответствующую инициативу на международном уровне. Возможно даже и взаимодействие трех стран – Украины, Молдовы и Грузии, с тем чтобы совместно обратиться к G7 за содействием в ведении дополнительного санкционного пакета для принуждения России к освобождению оккупированных территорий Украины, Грузии и ликвидации военного присутствия в Молдове. Он должен включать ограничения на покупку российской нефти и газа, блокирование газотранспортных проектов Кремля типа “Северный поток-2” и “Турецкий поток” пока РФ не прекратит военное присутствие на оккупированных территориях других стран. Благо дефицита углеводородов в мире нет, наоборот, наблюдается профицит на рынке.

В случае с Приднестровьем это может быть дополнено его блокадой при наличии трехстороннего взаимодействия Молдовы, Украины и Румынии при поддержке ЕС. Последнее важно в контексте изменившегося положения дел в сфере внешнеэкономических связей и Молдовы, и Приднестровья. По данным таможенного комитета Приднестровья, его экспорт в страны Евразийского экономического союза за 7 месяцев 2020 года составил $91 млн, в то время как в страны ЕС – $179 млн. Среди стран ЕС основной экспорт Приднестровья приходится на Румынию, из которой российская пропаганда десятилетиями лепила образ врага. То есть, Россия уже не является приоритетным экономическим партнером не только для Молдовы в целом, но и для Приднестровья. Вот это и должно быть соответствующим образом использовано для переориентации правящего режима в Тирасполе с российского вектора на европейский. К этому его будет стимулировать не только экономика, но и то, как Москва “помогла” армянам в Нагорном Карабахе.

Будет ли на все это политическая воля нового президента Молдовы – покажет следующий год.