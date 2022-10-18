Власти Молдовы заявили о намерении купить системы противовоздушной обороны.

Как сообщает издание NewsMaker, заявление прозвучало на фоне нарушения воздушного пространства страны российскими ракетами.

По словам спикера парламента Молдовы Игорь Гросу, Москва до сих пор не признала нарушение воздушного пространства страны, что говорит о необходимости укреплять обороноспособность страны.

«Мы еще раз поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны говорит о том, что Россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт. Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, пресекающие такие попытки», — заявил политик.